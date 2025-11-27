РФ может помочь пакистанским НПЗ увеличить глубину переработки

Речь идет о комплексной модернизации, которая предполагает повышение эффективности действующего производства

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия может помочь пакистанским нефтеперерабатывающим заводам с модернизацией, чтобы увеличить их глубину переработки и повысить эффективность, если сторонам удастся договориться по этому вопросу. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Речь идет о комплексной модернизации, которая предполагает повышение эффективности действующего производства - увеличение глубины переработки нефти, снижение энергопотребления и воздействия на окружающую среду", - сказал он.

"Проект также находится в стадии обсуждения", - добавил Цивилев.