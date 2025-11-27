РФ намерена помочь Пакистану с умными городами и электронным правительством

Министр энергетики Сергей Цивилев заметил, что у стран в целом хорошие предпосылки для углубления сотрудничества в области фармацевтики

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Российские IT-компании готовы помочь властям Пакистана получить высокотехнологичные решения в различных сферах - умные города, интернет вещей, электронное правительство, информационное правительство. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Наши IT-компании заинтересованы расширять свое присутствие в Пакистане и предлагать современные высокотехнологичные решения по широкому спектру направлений - от информационной безопасности, электронного правительства и умных городов до интернета вещей", - сказал он.

Кроме того, продолжается работа по проекту локализации производства в Пакистане российского инсулина. Ключевым условием его реализации является согласование уровня цены на этот препарат, заметил министр.

"Уверен, что в наших общих интересах найти взаимоприемлемое решение вопроса и предусмотреть установление цены на российские инсулины на взаимовыгодном уровне", - добавил он.

Цивилев заметил, что у стран в целом хорошие предпосылки для углубления сотрудничества в области фармацевтики, в частности - радиофармацевтических препаратов, так как Россия обладает значительным опытом в сфере ядерной медицины и является одним из мировых лидеров по производству изотопов.

"Радиофармпрепараты незаменимы для лечения пациентов с онкологическими и неонкологическими заболеваниями, когда другие методы терапии неэффективны. Налаживание поставок российских радиофармпрепаратов в Пакистан способно обеспечить население Пакистана современными и эффективными методами лечения", - добавил он.