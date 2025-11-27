Россия и Пакистан намерены снизить технические барьеры во взаимной торговле

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, страны также активизировали диалог в области взаимного признания отраслевых стандартов

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан планируют подписать ряд соглашений о снижении технических барьеров во взаимной торговле. Об этом в интервью пакистанской газете The News International сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Мы планируем (на межправительственной комиссии - прим. ТАСС) подписать ряд меморандумов, направленных на развитие кооперации между нашими странами. В их числе - меморандум о взаимопонимании между Федеральной антимонопольной службой России и Комиссией по конкуренции Исламской Республики Пакистан, который станет основой для более тесной координации наших антимонопольных ведомств по формированию прозрачной и здоровой конкурентной среды", - сказал он.

По его словам, страны также активизировали диалог в области взаимного признания отраслевых стандартов.

"Договоренности закрепим в меморандуме о взаимопонимании между Росстандартом и Управлением по стандартам и контролю качества Пакистана. Благодаря обмену информацией о национальных стандартах и технических регламентах, а также совместной работе над их гармонизацией, мы сможем значительно снизить уровень технических барьеров во взаимной торговле", - подчеркнул он.