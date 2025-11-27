Россия и Пакистан создадут программу экономического сотрудничества до 2030 года

Министр энергетики Сергей Цивилев отметил проведение большой работы по согласованию документа

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан планируют создать программу развития экономического сотрудничества между странами до 2030 года, чтобы структурировать и выделить основные направления сотрудничества. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"В целях дальнейшего структурирования российско-пакистанского сотрудничества работаем над программой развития экономического сотрудничества между Россией и Пакистаном на период до 2030 года", - сказал он.

"Мы провели большую работу по согласованию документа: определили основные направлений сотрудничества, обозначили основные цели. Надеемся в ближайшее время завершить работу над этим документом", - добавил он.