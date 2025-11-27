Россия готовится запустить тестовую поставку грузов по МТК "Север-Юг" в Пакистан

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, подключение Пакистана к международному транспортному коридору "Север-Юг" обеспечит развитие перевозок грузов коротким и дешевым маршрутом

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан уже создали инфраструктуру для начала поставок грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг", стороны готовятся к тестовому запуску. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Большое значение придаем запуску грузоперевозок между Россией и Пакистаном по восточному участку МТК "Север-Юг". Российскими и пакистанскими железными дорогами уже создана необходимая основа. Важно запустить тестовую отправку грузов, что позволит на практике проверить готовность коридора и продемонстрировать его реальную эффективность", - сказал он.

Ранее замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев говорил, что Россия в 2025 году может начать грузовые перевозки в сообщении с Пакистаном. Сообщалось, что первые грузы из РФ будут сельскохозяйственные, а затем промышленные: полипропилен и полиэтилен.

По словам Цивилева, подключение Пакистана к международному транспортному коридору "Север-Юг" обеспечит развитие перевозок грузов коротким и дешевым маршрутом, что будет способствовать росту товарооборота и повышению объема транзитных перевозок товаров между Россией и Пакистаном.