Доходы и расходы бюджета Прикамья после доработки сократились на 1 млрд рублей

Плановый дефицит составит в 2026 году 26,7 млрд рублей

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором и окончательном чтении утвердили бюджет Прикамья на 2026-2028 годы, сообщает пресс-служба парламента региона.

После доработки закон принят с объемом доходов и расходов бюджета края на 1 млрд рублей меньше, чем указывалось в проекте закона.

"Во втором окончательном чтении принят закон о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Плановый объем доходов на 2026 год составил 275,2 млрд рублей, объем расходов - 301,8 млрд рублей. В плановом 2027 году объем доходов составит 295,6 млрд рублей, объем расходов - 319 млрд рублей, в 2028-м - 310,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В проекте бюджета региона с учетом федерального софинансирования доходы краевой казны в 2026 году планировались в размере 276,1 млрд рублей, в 2027 году - 295,7 млрд рублей, в 2028 году - 303,4 млрд рублей. Расходы бюджета должны были составить в 2026 году 302,8 млрд рублей, в 2027 году - 319,1 млрд рублей и 313,9 млрд рублей в 2028 году.

По словам министра финансов Прикамья Екатерины Тхор, плановый дефицит соответствует ограничениям, установленным Минфином РФ, и составляет в 2026 году 26,7 млрд рублей, или 10% от объема налоговых и неналоговых доходов. В плановом периоде ожидается снижение дефицита бюджета: в 2027 году дефицит сократится до 7,8%, в 2028 году - до 3,7% от объема налоговых и налоговых доходов. Предполагается, что дефицит будет покрываться за счет привлечения заемных федеральных средств под наименьшую процентную ставку 3% и кредитов банков.

Размер госдолга Прикамья, по данным Минфина региона, будет находиться "ниже предельных размеров" и на 1 января 2027 года составит 60 млрд рублей или 25,5% от объема налоговых и неналоговых доходов, а 1 января 2029 года объем долга увеличится до 89 млрд рублей или 31,8% от объема налоговых и неналоговых доходов. По словам Тхор, это "свидетельствует об устойчивости бюджета Пермского края".