Доступность самокатов "Яндекса" в 2025 году выросла до 83%

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Доступность самокатов "Яндекса" по итогам сезона 2025 года выросла до 83% против 72% годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Самокаты стали чаще доступны для аренды пользователями благодаря оптимизации операционных процессов и внедрению ИИ. Алгоритмы помогли ускорить процесс технического обслуживания СИМ и быстрее находить потерянные устройства", - говорится в сообщении.

Как объяснили в компании, первая модель помогает выявлять поломки самоката на ранних стадиях. ИИ анализирует сигналы о каждом устройстве и определяет, какие из них первыми отправить на проверку и ремонт, что помогает сократить простой части парка СИМ. После внедрения модели обращений в поддержку о техническом состоянии самокатов стало на 3% меньше.

Другая модель сокращает число потерянных самокатов. Часть устройств теряет связь, и ИИ оценивает последние сигналы устройства - геопозицию, данные телематики, историю поездок - и выявляет самокаты, которые найти сложнее всего. В результате внедрения ИИ число потерянных самокатов уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым сезоном.

Кроме этого, в столице "Яндекс" фиксирует максимальный показатель доступности самокатов - 91%.

"Сервис также оптимизировал операционные процессы и ускорил весь цикл обслуживания самокатов - от поставки запчастей до ремонта. В Москве "Яндекс go" полностью обновил парк, заменив его на самокаты собственной разработки нового поколения. За счет собственных запчастей самокаты удобнее и быстрее обслуживать", - отметили в компании.