МИД РФ: коридор Север - Юг не подвержен "геополитическим зигзагам"

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил необходимость расширять пропускную способность существующих дорог, а также создавать новые востребованные направления

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Международный транспортный коридор (МТК) Север - Юг проходит через дружественные России страны и поэтому не подвержен "геополитическим зигзагам" со стороны оппонентов. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы помним, что несколько лет назад наши геополитические оппоненты стали использовать экономику как оружие, как оружие в гибридной войне. Поэтому очень важно, что наш коридор проходит по середине дружественных стран и не подвержен геополитическим зигзагам", - сказал дипломат на III Международном форуме "МТК Север - Юг - новые горизонты".

По его словам, транспортный коридор готовы и дальше развивать, расширяя пропускную способность существующих дорог, а также создавать новые востребованные направления. В частности, добавил Биричевский, сейчас ведется работа над созданием железнодорожной линии Решт - Астара.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Ираном и Азербайджаном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

О форуме

В Астрахани в среду открылся III Международный форум "МТК Север - Юг - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. Всего участниками форума стали более 300 компаний из 20 стран мира, в том числе Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии и Индии.