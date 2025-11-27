Продажи автонавигаторов в России выросли более чем в два раза в 2025 году

Сегмент автонавигаторов демонстрирует одну из самых высоких динамик в категории автомобильной электроники

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Продажи автонавигаторов в России выросли более чем в два раза по итогам девяти месяцев 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "М.Видео".

"ПАО "М.Видео" отмечает резкий рост рынка автонавигаторов в России. Всего за январь - сентябрь 2025 года рынок увеличился более чем в два раза в количественном выражении - до порядка 72 тыс. устройств против 31 тыс. годом ранее", - сказано в сообщении.

Объем продаж в денежном выражении вырос почти на 90%, до около 714 млн рублей, отметили в пресс-службе.

По данным экспертов, рост спроса связан с обновлением ассортимента, развитием функциональности устройств и повышенным интересом автомобилистов к модернизации мультимедийных систем.

Сегмент автонавигаторов демонстрирует одну из самых высоких динамик в категории автомобильной электроники. По итогам девяти месяцев 2025 года в натуральном выражении лидируют небрендированные устройства (50,7%). Их доля увеличилась кратно по сравнению с прошлым годом. При этом в денежном выражении структура смещена в сторону премиальных устройств, отмечают аналитики.

ПАО "М.Видео" - российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. В периметр компании входит IT-компания "М.Тех", финтех-платформа "Директ кредит центр", а также собственное сервисное направление "М.Мастер". Компания развивает онлайн-платформу и розничную сеть брендов "М.Видео" и "Эльдорадо" из более чем 1,1 тыс. магазинов, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплементарных товаров. Общая клиентская база компании составляет около 80 млн человек.