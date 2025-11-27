Астраханская область заинтересована в торговом сотрудничестве с Афганистаном

В 2024 году и первом полугодии 2025 года область экспортировала в страну муку, древесину, растительное масло

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области выразили готовность развивать торговые и промышленные связи с Исламским Эмиратом Афганистан, в том числе с использованием портовой инфраструктуры региона. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Астраханской области Илья Волынский на встрече с послом Афганистана в РФ Хассаном Гулл Хассаном.

"Через нашу территорию можно осуществлять транзитные поставки товаров для Афганистана не только из России, но и из Белоруссии. Они уже налажены в ряд стран Азии и Персидского залива, - сказал Волынский. - Агропромышленный сектор нашего региона динамично развивается, и мы можем внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Афганистана".

Он подчеркнул, что в 2024 году и первом полугодии 2025 года Астраханская область экспортировала в Афганистан муку, древесину, растительное масло. Были импортированы сушеные фрукты. Волынский добавил, что номенклатура товаров может быть расширена.

Исполняющий обязанности вице-губернатора отметил, что помимо развития грузоперевозок по морю, которые в 2024 году достигли рекордного показателя более 6 млн тонн, Астраханская область уделяет внимание и развитию наземных грузоперевозок по коридору "Север - Юг" железнодорожным и автомобильным транспортом. Посол Афганистана Хассан Гулл Хассан подтвердил готовность сотрудничества и выразил желание стать участниками МТК, отметив, что государство заинтересовано в инвестициях России в полезные ископаемые, геологические проекты.

МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

О форуме

В Астрахани в среду открылся III Международный форум "МТК "Север - Юг" - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. В первый день участники форума посетили местные порты и промышленные предприятия. 27 и 28 ноября запланировано проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, где экспертами выступят свыше 50 ведущих спикеров-практиков. Всего участниками форума станут более 300 компаний из 20 стран мира, в том числе Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии, Индии.