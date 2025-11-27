В России прирост ресурсов условного топлива превысит 9 млрд тонн

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Прирост ресурсов условного топлива в России, как ожидается, превысит 9 млрд тонн по результатам второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". Об этом сообщила начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева в ходе XV Всероссийского совещания "Актуальные проблемы нефтегазовой геологии".

"В прошлом году мы завершили первый этап федерального проекта "Геология: возрождение легенды". Прирастили более 5 миллиардов тонн условного топлива. В этом году мы начали второй этап, сосредоточились на изучении северных районов Якутии, и ожидаем по результатам прирост более 9 миллиардов тонн условного топлива", - сказала она.

Кроме того, в 2025 году открыто 30 новых месторождений углеводородов, в том числе три значительных по запасам, добавила Ерофеева.

Федеральный проект "Геология: возрождение легенды" направлен на расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Первый этап проекта длился с 2022 года по 2024 год. С 2025 года Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом (ВНИГНИ) по поручению Минприроды России начат второй этап, он рассчитан до 2030 года.