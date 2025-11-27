Туроператоры не ожидают смягчения визовой политики ЕС для россиян

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские туроператоры не ожидают смягчения визовой политики Евросоюза в отношении туристов из РФ в обозримой перспективе. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"При сохранении текущей геополитической ситуации туроператоры не ожидают смягчения визовой политики ЕС в обозримой перспективе. Основным сценарием перед летним сезоном 2026 года остается оформление виз под конкретную поездку, даже длительную. Исключением остаются сложные маршруты вроде круизов", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия (ЕК) объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз. На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт сообщил, что решение было принято 6 ноября и вступило в силу 7 ноября.

В компании "Пакс" напомнили, что теперь приоритетное право на мультивизу имеют заявители, посещающие близких родственников - граждан ЕС. Есть и другие исключения. Для сложных маршрутов (таких как круизы), требующих нескольких въездов в шенгенскую зону, консульства готовы выдавать двукратные визы или мультивизы. Определенная вероятность получения многократных виз также сохраняется для деловых поездок, обучения или лечения в Европе.

Влияние на спрос

По оценкам туроператоров, новые рекомендации ЕС не оказали значительного влияния на спрос на шенгенские визы. Как пояснили в "Русском экспрессе", европейские консульства уже два года в основном выдают визы под конкретную поездку, и это не отпугивает туристов. На решение о путешествии в Европу гораздо больше влияет сложная логистика, в первую очередь - отсутствие прямых перелетов.

Эксперты "Пакс" ожидают, что спрос на шенгенские визы в ближайшей перспективе не только не снизится, но и количество обращений за визами может вырасти. "Большинство туристов и раньше использовали даже долгосрочную визу только для одной поездки. А вот те, кто ездит часто, теперь будут обращаться за визами чаще, что и приведет к увеличению общего числа заявок", - подчеркнули в компании.

Новые визовые препоны ЕС также не привели к волне отказов или перебронирований туров в Европу. Интерес к европейским направлениям по-прежнему сохраняется.

Туроператоры ожидают, что удобство записи и доступность слотов станут более значимыми факторами при выборе страны для получения шенгенской визы. Поток заявителей между консульствами перераспределится. Это приведет к снижению нагрузки на визовые центры таких популярных стран, как Франция, Испания и Италия, где можно ожидать уменьшения очередей и некоторого сокращения сроков рассмотрения заявлений. В то же время нагрузка на консульства других стран, включая Венгрию и Грецию, вероятно, увеличится, что приведет к возможным операционным трудностям.