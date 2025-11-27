Yicai: стоимость создания человекоподобных роботов снизится на 70% к 2035 году

Согласно отчету консалтинговой компании Bain & Company, это произойдет благодаря сокращению цены на дорогие компоненты и прорывов в производстве чипов ИИ, аккумулятором и систем терморегулирования

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

ШАНХАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Себестоимость производства человекоподобных роботов может снизиться на 60-70% в течение 10 лет благодаря развитию цепочки поставок и эффекту масштаба. Об этом сообщило издание Yicai со ссылкой на отчет консалтинговой компании Bain & Company.

Аналитики считают, что к 2035 году расходы на создание одного андроида уменьшатся с $40-50 тыс. до $10-20 тыс. Роликовинтовые передачи и шестиосевые датчики силы составляют около 40% себестоимости производства роботов. Эти компоненты упадут в цене на 70-80%, поскольку все больше компаний начнут производить их, прогнозирует компания. Робототехники совершат прорыв в создании чипов искусственного интеллекта, аккумуляторов и систем терморегулирования на горизонте от 5 до 10 лет, полагают аналитики.

Директор Bain & Company Чжао Тяньчэнь сообщил изданию, что Китай, вероятно, будет лидировать в данной отрасли. Это произойдет благодаря крупномасштабным производственным мощностям, обширной цепочке поставок и быстро развивающимся технологиям в КНР.

Индустрия человекоподобных роботов вступит в "золотой" период развития в ближайшие 5-10 лет, считает компания. К 2035 году объем рынка превысит $120 млрд долларов с ежегодными продажами около 6 млн единиц. В более оптимистичном сценарии продажи могут превысить 10 млн единиц, а объем рынка - $260 млрд.

Китай активно развивается в области робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов в стране превысило 451 тыс. Их общий уставной капитал составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд). Число предприятий выросло на 200% с конца 2020 года, что отражает стремительный рост этого сектора экономики.