Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за девять месяцев выросла на 28,7%

Она составила составила 30,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

Анадырская ТЭЦ ПАО "РусГидро" © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русгидро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь 2025 года составила 30,3 млрд руб., что на 28,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка группы за девять месяцев с учетом государственных субсидий выросла на 11,6%, до 510 млрд руб. EBITDA за отчетный период увеличилась на 18,6%, до 130,6 млрд руб.

"Положительная динамика основных финансовых показателей группы "Русгидро", главным образом, отражает увеличение объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности, в том числе в связи с переходом рынка электроэнергии на Дальнем Востоке к конкурентному нерегулируемому ценообразованию и плановой индексацией тарифов на электроэнергию", - подчеркнули в компании.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).