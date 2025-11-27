"Пятерочка" построит распределительный центр во Владивостоке в 2027 году

Ежемесячно центр способен обрабатывать 75 тыс. тонн продукции

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Х5 построит распределительный центр во Владивостоке в 2027 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы на протяжении 2,5 лет сознательно инвестировали в Дальний Восток, предлагая покупателям фактически самую доступную цену в регионе, несмотря на очень дорогую логистику. Сейчас мы открыли Хабаровск (распределительный центр официально открыт 20 ноября - прим. ТАСС), следующий такой объект будет во Владивостоке", - сказал управляющий директор торговой сети "Пятерочка" Владислав Курбатов, слова которого привели в пресс-службе компании X5.

В "Пятерочке" рассказали, что о строительстве распределительного центра во Владивостоке договорились еще на полях Восточного экономического форума.

Новый распределительный центр в Хабаровске, по словам Курбатова, позволит ретейлеру удерживать доступные цены на продовольствие на Дальнем Востоке.

Логистический комплекс будет снабжать четыре региона ДФО, где уже представлена "Пятерочка", а в перспективе и другие отдаленные города и области. Ежемесячно центр способен обрабатывать 75 тыс. тонн продукции. Он включает восемь специализированных камер для хранения продуктов, сухой склад и цех газации бананов, благодаря которому плоды дозревают за четыре-восемь дней.

В 2026 году компания планирует открыть еще 150 магазинов сети на удаленных территориях.