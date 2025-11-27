Минпромторг готовит комплексный план поддержки лесопромышленного комплекса

По словам замглавы ведомства Михаила Юрина, лесной промышленности необходимо понимание, что ее ждет в следующие 5-10 лет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России готовит комплексный план поддержки лесопромышленного комплекса, сообщил замглавы министерства Михаил Юрин на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

"Мы готовим комплексный план, который бы охватывал все сферы, которые затрагивают сейчас отрасль, все проблемные вопросы", - сказал он.

"Из таких, наверное, ключевых моментов, которые бы хотелось осветить, это разрешение арендаторам использования общедоступных полезных ископаемых, мы это уже обсуждали", - отметил Юрин.

Он также отметил, что отрасли необходимо понимание, что ее ждет в следующие 5-10 лет: какая будет регуляторика, фискальная нагрузка, тарифная политика, чтобы компании могли спрогнозировать свои текущие операционные планы, капитальные затраты, которые могут понести. Также Минпромторг хочет обратить внимание на недопущение кратных повышений платежей предприятий, например, за негативное воздействие на окружающую среду. "Сейчас есть ряд инициатив по водопользованию, ставка экологического сбора. То есть все это, в том числе, приносит неопределенность для отрасли", - отметил он.

Кроме того, по словам Юрина, отрасль существенно бы поддержала отмена вывозной и таможенной пошлины на пиломатериалы естественной влажности. "И хотели бы поддержать инициативу с расширением пунктов пропуска, в том числе на российско-казахстанской границе, на Дальнем Востоке, ну и, возможно, морские какие-то дополнительные пункты пропуска", - заключил замминистра.