"Россети" присоединили к сети верфь для строительства уникальных электросудов в Москве

В год планируется производить около 40 электросудов с использованием передовых технологий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Россети Московский регион" выдали 5 МВт мощности новой верфи в Нагатинском затоне на юге столицы. Здесь открыто инновационное производство экологически чистых электрических судов для регулярного флота Москвы и прогулочных маршрутов, а в дальнейшем - для круизов по городам Золотого кольца России, сообщили в компании.

"Для присоединения предприятия к сети энергетики проложили более 30 кабельных линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью около 11 км, смонтировали трансформаторную подстанцию мощностью 5 МВА и современное распределительное электрооборудование", - говорится в сообщении.

Еще одну трансформаторную подстанцию на 5 МВА встроили в здание самой верфи. Оформление было выполнено в едином архитектурном стиле. Его решение основано на истории московского судостроения, насчитывающей более 90 лет. Отделка имитирует панели из дерева - материала, который изначально использовался при изготовлении кораблей, уточнили в группе. При этом потребитель обеспечен электроснабжением по второй категории надежности с возможностью резервирования.

Как подчеркнули в ПАО "Россети", в состав нового судостроительного кластера входят конструкторское бюро и производство полного цикла, включая раскрой металла, сварку секций, окраску, монтаж оборудования, испытания и сдачу объекта со спуском на воду. В год планируется производить около 40 электросудов с использованием передовых технологий, в частности, 3D-печати и цифровых двойников.

Возрождение пассажирских перевозок по Москве-реке - уникальный проект в мировой практике, реализуемый правительством столицы с 2020 года, напомнили в компании. "К 2030 году в столице будут работать 7 маршрутов регулярного речного электротранспорта, а также 11 экскурсионно-прогулочного флота. "Россети" оказывают активное содействие проекту: например, ранее энергетики обеспечили мощностью отреставрированный Южный речной вокзал, расположенный напротив строящейся верфи", - отметили в группе.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.