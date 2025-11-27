Монтаж основных конструкций моста из России в КНДР начнется в декабре

Строительство планируется завершить в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство моста из России в КНДР через реку Туманная идет по графику, в декабре начнется надвижка пролетных строений, сообщил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Козлов.

"За этот год у нас наметился большой прогресс в транспортной сфере. Во-первых, это строительство автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае. Работы стартовали 30 апреля, идем в графике. Планируем, что уже в декабре начнется надвижка пролетных строений", - сказал Козлов в ходе заседания межправкомиссии.

Строительство моста должно быть завершено в 2026 году. Работы по нему начались в апреле. Длина моста будет составлять около 1 км, а подъездная дорога с российской стороны достигнет 2,4 км. Рядом построят пункт пропуска "Хасан" с 10 полосами движения. Он сможет принимать до 300 автомобилей и 2 850 человек в сутки, с возможностью дальнейшего расширения.