ДОМ.РФ представит инвесторам 24 га земли и более 52 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ предоставит инвесторам еще 24 га земли и около 52,4 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах России. Соответствующее решение было принято на заседании профильной правкомиссии, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ предоставит инвесторам еще 24 га земли и около 52,4 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах России. Среди полученных лотов - 14 объектов культурного наследия (ОКН) в шести регионах", - отмечается в сообщении.

Самыми крупным из передаваемых памятников истории и архитектуры стал главный корпус Ижевского оружейного завода площадью 21,1 тыс. кв. м (1808-1815 годы постройки). Также на торги после проведения необходимых процедур будут выставлены: здание женской учительской семинарии 1910-1915 годов в Краснодаре; дом Лелякова (конец XIX века, Удмуртская Республика); учебное заведение (рубеж XIX-XX веков, Красноярский край); здание главной конторы колокололитейного завода С. Н. Забенкина (1893 год) и жилой дом Бедаревых (рубеж XIX-XX веков) в Костромской области; усадьба Муромцевых (конец XIX века, Смоленская область) и другие объекты. Для восстановления части из них инвесторы смогут привлечь льготное финансирование по ставке 9% годовых.

Кроме того, будущим участникам аукционов предложат неиспользуемые имущественные комплексы, участки и помещения, находящиеся в федеральной собственности, в Костромской, Московской и Рязанской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Удмуртской Республике и ряде других регионов.

"После получения объектов и земли в управление компании наши специалисты проводят градостроительную подготовку, после чего имущество выставляется на торги и передается инвесторам", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова.

За январь - сентябрь 2025 года компания вовлекла в оборот под жилищное и иное строительство 342 участка общей площадью около 893 га в 65 регионах страны. Среди лидеров по вовлечению: Московская область (217 га), Астраханская область (153,8 га) и Удмуртская Республика (153,2 га).