В Хабаровске запустят линию по производству базальтовой теплоизоляции

Новая линия позволит выдавать в три раза больше тепла, чем в предыдущие годы

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Новую линию по производству базальтовой теплоизоляции запустят в 2026 году в Хабаровском крае, что позволит выдавать в три раза больше тепла, чем в предыдущие годы. Об этом ТАСС в ходе Дальневосточного строительного форума во Владивостоке сообщил исполнительный директор ООО "Мастер Плит" Андрей Кротов.

"Два года назад утеплитель с Дальнего Востока отправляли в Сибирь, в центральную часть, потому что везде его не хватало. Соответственно, задача эта есть, она никуда не ушла. Рынок в любом случае будет развиваться, и утеплитель этот будет нужен. <...> В 2026 году в Хабаровске мы запустим новую линию по производству базальтовой теплоизоляции и будем выдать в три раза больше объема, чем выдавали ранеток. Выдавал 6 тыс. тонн в год, будет 20 тыс. тонн", - рассказал он.

По его словам, одной из ключевых проблем является производство строительных материалов в регионе.

"Сегодня на форуме проблемы и боли строительного рынка у всех одни и те же. Одна из них - это производство строительных материалов именно здесь, в регионе, потому что везти их откуда-то сложно, так как это логистика, дополнительные затраты, срыв сроков и так далее. На новой линий мы решаем вопрос выпуска продукции высокого качества, соответствующей современным требованиям рынка", - отметил Кротов.

"На сегодняшний день мы решаем следующие задачи: устанавливаем, модернизируем оборудование, то есть мы 13 лет работали на старой линии, сегодня мы ставим абсолютно новую, более производительную, технологичную линию по производству базальтовой теплоизоляции, которая будет выпускать материал, соответствующий новым требованиям, трендам строительного рынка и, соответственно, мы увеличиваем объем. Если взять динамику развития строительного рынка до роста ключевой ставки, то обеспечение строительного рынка России утеплителем, по данным Министерства промышленности России, было 43%. То есть горизонт, куда развиваться, совершенно большой", - подчеркнул собеседник агентства.

