Бронирования отелей в РФ на новогодние праздники выросли почти на 30% за год

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также отметил существенное расширение географии поездок

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Объем бронирований гостиниц в России на предстоящие новогодние праздники вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на совещании под руководством министра экономического развития Максима Решетникова с представителями регионов.

"Бронирование гостиниц на новогодние праздники выросло на 28,8% по сравнению с прошлым годом. География поездок существенно расширилась: помимо традиционных курортов Краснодарского края туристы активно выбирают Мурманск, Кавказские Минеральные Воды, а также направления Дальнего Востока и Сибири", - сказал Уманский, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития.

Глава РСТ также отметил, что в зарубежном сегменте особенно заметен рост спроса на Китай, ОАЭ и Таиланд. По большинству зарубежных направлений отмечается снижение цен в пределах 10%, что связано с укреплением рубля.

Управляющий директор сервиса "Островок" Дарья Кочеткова рассказала, что средняя стоимость забронированной ночи в российском отеле на новогодние праздники достигла 7,7 тыс. руб. Особенно популярны направления Золотого кольца: Ярославль демонстрирует увеличение бронирований на 58%. Также значительный рост отмечается в курортных регионах: Ессентуки, Севастополь и Ялта.

"Специалисты единогласно отмечают, что популярность набирают комбинированные виды отдыха, объединяющие познавательную программу с активным времяпрепровождением. При этом рынок становится разнообразнее: развиваются как горнолыжные курорты, так и культурные маршруты", - подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что уже открыли сезон катания ключевые горнолыжные курорты страны: "Эльбрус" на Кавказе, "Шерегеш" в Сибири, "Абзаково" на Урале и "Белогорье" на Дальнем Востоке. В декабре запланирован запуск новых курортов "Мамисон" в Северной Осетии и "Арсеньев" в Приморье. Кроме того, расширены зоны катания на популярных курортах "Манжерок" и "Белокуриха" на Алтае, "Губаха" в Пермском крае, "Снегорка" в Магаданской области и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.