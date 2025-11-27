РЖД зафиксировали цены на "Сапсаны" из Москвы 31 декабря и 1 января

Билеты по новогодним ценам уже в продаже

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) сделали фиксированными цены на билеты на поезда "Сапсан", отправляющиеся из Москвы 31 декабря и 1 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Для пассажиров, планирующих путешествие в Новый год, мы "заморозили" цены на билеты на поезда "Сапсан", отправляющиеся из Москвы 31 декабря и 1 января", - сказано в сообщении.

В холдинге добавили, что для всех поездов "Сапсан", курсирующих в эти даты, будет действовать специальная акция: 31 декабря 2025 года - поездка в экономическом классе будет стоить от 2 025 рублей, а 1 января 2026 года - от 2 026 рублей. Поездка в базовом классе начинается от 1 832 рублей.

"Спецтариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки", - уточнили в РЖД.

