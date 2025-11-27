Россия и Пакистан укрепят сотрудничество в сферах конкуренции и стандартизации

Подписан меморандум между Росстандартом и Управлением по стандартам и контролю качества Пакистана

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан в рамках работы межправительственной комиссии подписали ряд документов, направленных на развитие двустороннего экономического сотрудничества. Среди них - меморандумы о взаимопонимании между антимонопольными ведомствами и органами по стандартизации двух стран, передает корреспондент ТАСС.

По итогам заседания комиссии подписан меморандум между ФАС России и Комиссией по конкуренции Пакистана. Этот документ станет основой для более тесной координации ведомств в формировании конкурентной среды.

Также подписан меморандум между Росстандартом и Управлением по стандартам и контролю качества Пакистана (PSQCA). Как ранее говорил министр энергетики России Сергей Цивилев, соглашение предусматривает обмен информацией о национальных стандартах и технических регламентах, что позволит снизить уровень технических барьеров во взаимной торговле.