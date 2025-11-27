Свердловскую область назвали примером развития фирм в сфере креативных индустрий

Многие проекты области войдут в региональный стандарт развития креативных индустрий 2.0

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Многие проекты Свердловской области в сфере креативных индустрий являются примером успешного развития компаний в этой отрасли. Такое мнение выразила в ходе Всероссийского слета креативных кластеров и пространств, который открылся в Верхней Пышме Свердловской области, директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

"Мне кажется, что вот именно такие проекты, которые создаются на территории Екатеринбурга и Свердловской области - они являются примером, как должны развиваться компании в области креативных индустрий. <…> Примеры, которые сейчас существуют на территории Свердловской области, например, Сысертский завод фарфоровый", - отметила она, подчеркнув, что многие проекты региона войдут в региональный стандарт развития креативных индустрий 2.0, выпуск которого запланирован в декабре 2025 года.

И.о. замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что регион входит в топ-5 регионов по вкладу креативного сектора в Валовой региональный продукт (ВРП). По словам Черкес-заде, у Екатеринбурга есть шанс стать третьей столицей после Москвы и Санкт-Петербурга в области креативных индустрий.