Рахмон: товарооборот между Таджикистаном и РФ увеличился почти на 20%

Президент Таджикистана отметил, что сотрудничество стран идет по плану

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Объем внешнеторгового оборота между Таджикистаном и Россией в 2025 году увеличился почти на 20% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на двусторонней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Товарооборот увеличивается, по сравнению с прошлым годом почти на 20%", - заявил Рахмон в ходе встречи, которая прошла на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. "Все идет по плану, в ходе вашего государственного визита мы договорились <…> по всем вопросам, которые у нас имеются", - добавил он.

Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Таджикистана, в общем объеме его внешней торговли на нее приходится более 20%. По информации таджикистанской стороны, товарооборот двух стран за январь - август этого года составил свыше $1,4 млрд, темпы его роста достигли 13%. По итогам 2024 года объем торговли между Таджикистаном и Россией составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года.