ЦБ: обращение к компаниям по списанию долгов приводит к новым долгам

При этом статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов подчеркнул, что основной акцент у банков должен быть сделан на позитивные механизмы, чтобы граждане не обращались к компаниям, обещающим списание долгов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Обращение граждан к компаниям, обещающим списание долгов, зачастую приводит к возникновению новых долговых обязательств. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, комментируя журналистам инициативы по привлечению таких компаний к ответственности, во время форума "Банкротства. Новая реальность".

"Требует определенного реагирования та практика, когда вначале ты платишь лицу, который тебе оказывает консультационные услуги, а в конечном итоге, даже после реструктуризации долга, ты остаешься с долгом. <...> Оплата происходит живыми деньгами, скорее, это формируется новый долг", - сказал Гузнов.

При этом представитель ЦБ подчеркнул, что основной акцент у банков должен быть сделан на позитивные механизмы, чтобы граждане не обращались к компаниям, обещающим списание долгов. "Мне кажется, что основной акцент должен быть именно на создание действующих позитивных механизмов. Тем не менее, вопросы о том, чтобы какие-то негативные явления признать общественно опасными, сформулировать в отношении них некую негативную практику, вполне возможно", - отметил он.

"Если какое-то явление оценивается как общественно опасное, конечно, мы можем в том числе говорить о формировании административных наказаний за то, чтобы эту практику устранить", - заключил Гузнов.

Банк России совместно с Генпрокуратурой обсуждают меры по привлечению к ответственности компаний, обещающим гражданам списание долгов.