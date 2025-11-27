Россия и Пакистан договорились развивать мультимодальные транспортные сети

Стороны договорились продолжить работу по тестовому запуску грузового поезда по международному транспортному коридору "Север - Юг"

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан договорились развивать совместные проекты в области мультимодальных транспортных маршрутов. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари по итогам заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Исламабаде.

"Обе стороны выразили решимость углублять мультимодальную связанность, в частности, оценить [возможности] использования существующих железнодорожных и автомобильных сетей, а также содействовать организации тестовых грузовых перевозок", - сказал он.

По словам министра, стороны договорились продолжить работу по тестовому запуску грузового поезда по международному транспортному коридору "Север - Юг". Эта инициатива призвана "укрепить региональную взаимосвязанность и создать эффективные и экономически выгодные логистические каналы между двумя странами", - добавил Легари.