Ростех наладил производство 15 моделей компактных электродвигателей

Концерн при этом ведет разработку нескольких перспективных образцов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ростех расширил линейку компактных электродвигателей для машиностроения, автопрома и авиации гражданского назначения до 15 моделей и ведет разработку нескольких перспективных образцов. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ Госкорпорации Ростех) расширил серию компактных высокопроизводительных электродвигателей для гражданского машиностроения, автопрома, авиации и робототехники. Освоен выпуск 15 моделей, сейчас в разработке еще несколько перспективных образцов. Изделия соответствуют международным стандартам качества и надежности и позволят заместить импортные аналоги. Электродвигатели разработаны и серийно производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (У-У ППО, входит в КРЭТ). Они выполнены из отечественных комплектующих, отличаются небольшим весом и высоким КПД. Двигатели имеют конструктивные особенности, обеспечивающие им высокие характеристики", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, новая линейка электродвигателей позволит повысить технологическую независимость России и расширит возможности отечественных производителей. "Ростех последовательно реализует программы импортозамещения, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставок. При этом мы не ограничиваемся копированием существующих решений - корпорация ведет опережающие разработки и создает продукты, которые отвечают потребностям рынка", - сообщили там.

В Ростехе подчеркнули, что концерн также выпускает стартеры и генераторы для бензиновых двухтактных двигателей, которые поставляются производителям автомобильной, авиационной и роботизированной техники.

Отмечается, что инженеры также ведут разработку перспективных модификаций электродвигателей, в том числе варианты с каркасным и бескаркасным ротором, что позволит создать полноценную собственную линейку электродвигателей.