МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Круизный поезд "По Золотому кольцу" в 2026 году расширит географию маршрутов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка РЖД).

20 февраля 2026 года поезд отправится по маршрутам: Москва - Ярославль - Кострома - Владимир + Суздаль - Москва и Санкт-Петербург - Ярославль - Нерехта - Кострома - Владимир + Суздаль - Санкт-Петербург.

На некоторые туристские поезда продажа билетов открывается за 180 суток. Так, 20 февраля стартуют региональные поезда "Байкальский экспресс" и "Выходные в Домбае", а 20 февраля и 6 марта - "В Карелию", "Серебряный маршрут" и "Зимняя сказка".

20 марта 2026 года на новые маршруты выйдет поезд "В Сибирь" (Москва - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва), а 27 марта - "Сказы Поволжья" (Москва - Казань - Йошкар-Ола - Москва).