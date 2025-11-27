Бюджет Югры на 2026 год приняли с доходами почти в 420 млрд рублей

Основные расходы в предстоящие три года регион направит на социально-экономическое развитие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа во втором окончательном чтении приняли бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доходная часть бюджета составит 419,559 млрд рублей, что на почти 1% или 3,902 млрд больше, чем в 2025 году.

В сентябре 2025 года дума Югры одобрила вторые в текущем году корректировки в закон о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. По данным на сайте регионального парламента, доходы бюджета 2025 года были сокращены на 518,818 млн - до 415,657 млрд рублей, расходы снизятся на 13,777 млрд рублей - до 480,690 млрд рублей, а дефицит в 2025 году снизится на 13,258 млрд рублей - до 65,032 млрд рублей.

"Решение принято", - сказал в ходе заседания спикер думы Югры Борис Хохряков.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук отметил, что страна и регион живут в непростое время, в частности, на показатели бюджета влияют санкции, в том числе на нефтегазовые компании. Он отметил, что в Югре бюджет сохранил социальную направленность, и 67% его пойдут на выполнение именно этой цели. "У нас на трехлетний период сохранятся так называемый бюджет развития, в котором предполагается возведение новых объектов и капитального строительства, в дорожной сфере, ЖКХ, социальном комплексе", - отметил он, добавив, что бюджет ориентирован на запросы, пожелания и инициативы жителей округа.

Доходы бюджета Югры на 2026 год запланированы в 419,559 млрд рублей, на 2027 год - 439,891 млрд, на 2028 год - почти 453,814 млрд. Расходы в аналогичный период - 478,708 млрд рублей, 484,531 млрд и 485,876 млрд соответственно. Дефицит бюджета Югры ожидается в 2026 году в размере 59,149 млрд рублей, в 2027 году - 44,640 млрд рублей, а в 2028 году - 32,062 млрд рублей.

Согласно документу, основные расходы в предстоящие три года регион направит на социально-экономическое развитие, в том числе на поддержку учителей, медиков, участников специальной военной операции и их семей, строительство жилья и необходимой инфраструктуры, расселение аварийного фонда, возведение школ и детских садов, спортивных учреждений, локализацию в регионе новых промышленных предприятий, включая предоставление мер поддержки на реализацию инвестиционных проектов.

О регионе

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Также на его параметрах сказывается курс рубля относительно доллара США. В результате их снижение, отмечаемое в текущем году, негативно влияет на формировании доходов окружной казны.