Дума Ставрополья приняла бюджет региона на 2026 год

Доходы бюджета составят порядка 211 млрд рублей, расходы - 221,6 млрд рублей, дефицит - 10,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ставропольского края приняли в окончательном чтении закон о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Он сохранит социальную направленность, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

Доходы бюджета на 2026 год составят порядка 211 млрд рублей, расходы - 221,6 млрд рублей, дефицит - 10,6 млрд рублей или 4,78% расходов. В ходе заседания председатель парламента Ставропольского края Николай Великдань сообщил, что бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность. Всего на выполнение социальных обязательств перед жителями края регион направит 63% от общих расходов.

"Бюджет - основной финансовый документ, согласно которому будет жить наш край в следующем году. При его принятии законодателям и исполнительным органам удалось сделать бюджет максимально сбалансированным и устойчивым, что непросто в нынешнее время. Он учитывает не только выполнение социальных обязательств перед людьми, но и обязан обеспечивать динамичное развитие Ставрополья во всех отраслях. При этом мы ориентируемся на задачи, которые обозначены на федеральном уровне руководством страны и приоритеты, на которых сделал акцент губернатор края: поддержка специальной военной операции, выплата заработных плат и социальных выплат, а также завершение проектов, которые были начаты ранее", - сказал Великдань.

В частности, на обеспечение мер соцподдержки отдельных категорий граждан в 2026 году предусмотрено около 34 млрд рублей. Почти 7 млрд рублей направят на меры поддержки участников СВО и их семей. На реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" в будущем году направят более 41 млрд рублей, на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" - более 48 млрд рублей. В принятом бюджете также предусмотрены средства на повышение зарплаты ряда категорий работников бюджетной сферы, в том числе - государственных и муниципальных служащих.

Порядка 31,9 млрд рублей выделят на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности, еще 34 млрд рублей - на развитие национальной экономики. Объем средств краевого дорожного фонда превысит 21,8 млрд рублей. Кроме того, на оказание финансовой помощи муниципалитетам из бюджета выделят более 80 млрд рублей. Эти средства пойдут на формирование современной городской среды, благоустройство территорий, развитие транспортных услуг и обеспечение пассажирских перевозок.

Бюджет Ставропольского края на 2025 год изначально был принят с доходами в размере более 190,3 млрд рублей, расходами - 195,02 млрд рублей, дефицитом - 4,72 млрд рублей, или 2,4% расходов. После нескольких корректировок в течение года, доходы бюджета были увеличены до 205,6 млрд рублей, расходы - до 219 млрд рублей. Дефицит составил 13,4 млрд рублей или 6,11% расходов.