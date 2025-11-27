В РФ на развитие МТК по проекту "Технологии" направят более 26 млрд рублей

В реестре МТК зарегистрированы более 6 тыс. таких компаний с выручкой свыше 1 трлн рублей, сообщил член комитета СФ по экономической политике Виктор Калашников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Финансирование федерального проекта "Технологии", который предусматривает меры поддержки для малых технологических компаний (МТК), составит в 2026 году более 26 млрд рублей. В реестре МТК зарегистрированы более 6 тыс. таких компаний с выручкой свыше 1 трлн рублей, сообщил на круглом столе в Совете Федерации (СФ) член комитета СФ по экономической политике, сенатор от думы Хабаровского края Виктор Калашников.

"Развернута в стране федеральная инфраструктура содействия инновациям (для МТК - прим. ТАСС): это фонд Сколково, Фонд содействия инновациям, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы (НТИ), корпорация МСП задействована в эти задачи, "МСП Банк". Нужно добавить по линии Минпромторга и Фонд развития промышленности, Агентство технологического развития, которое уже достаточно давно работает. Финансируется федеральный проект "Технологии": в 2025 году предусмотрены 26,8 млрд рублей, бюджет 2026-го года - 26,2 млрд рублей", - сказал Калашников.

Он добавил, что по федеральному проекту к 2030 году объем выручки малых технологических компаний должен вырасти до 2,1 трлн рублей, статус МТК должны будут получить 925 университетских стартапов. Кроме того, к этому сроку предполагается участие порядка 12 тыс. малых технологических компаний в операционных цепочках крупных компаний. Он отметил, что компаниям, получившим статус, должна быть оказана господдержка, в числе мер которой гранты, налоговые льготы, льготные кредиты, а также поддержка выхода на публичный рынок.

О реестре МТК и федеральном проекте

Согласно постановлению правительства РФ, статус МТК могут получить организации с выручкой до 4 млрд рублей, работающие в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, туризм, образование и здравоохранение. Всего для таких компаний предусмотрено более 90 видов экономической деятельности.

Объединенный федеральный проект "Технологии" Минэкономразвития и Минобрнауки входит в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и включает мероприятия федпроектов "Платформа университетского технологического предпринимательства" и "Взлет - от старта до IPO".