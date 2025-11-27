Бюджет Смоленской области на 2026 год приняли с дефицитом в 1,3 млрд рублей

Доходы областного бюджета планируются в объеме 89,3 млрд рублей

СМОЛЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Смоленская областная дума приняла в первом чтении региональный бюджета на 2026 год. Главный финансовый документ сформирован с дефицитом в 1,3 млрд рублей, который власти региона называют техническим, передает корреспондент ТАСС.

"Бюджет в первом чтении принят большинством голосов", - сказал спикер облдумы Игорь Ляхов.

Как сообщила заместитель председателя правительства Смоленской области - министр финансов региона Инна Савина, доходы областного бюджета на будущий год планируются в объеме 89,3 млрд рублей, что на 4% превышает показатели текущего периода. Из них собственные доходы, включая налоговые и неналоговые поступления, составят 74,1 млрд рублей. Расходная часть бюджета утверждена в размере 90,6 млрд рублей.

Ключевыми принципами формирования бюджета стали исполнение обязательств по выплате заработной платы, сохранение в полном объеме всех социальных обязательств перед гражданами, а также выполнение условий реструктуризации бюджетных кредитов.

"Дефицит бюджета является чисто техническим и связан с реализацией крупного инфраструктурного проекта - реконструкции аэродрома "Северный", на который был одобрен казначейский кредит. При этом на плановый период 2027-2028 годов уже прогнозируется профицит: 1,9 млрд рублей и 456 млн рублей соответственно", - пояснила Савина.

Финансовая помощь из федерального бюджета в проекте первого чтения заложена в объеме 15,1 млрд рублей. Отмечается, что эта цифра будет уточнена ко второму чтению с учетом актуальной информации о распределении федеральных трансфертов по субъектам России.

В конце октября Смоленская областная дума приняла изменения в региональный бюджет на 2025 год, согласно которым доходы составили 87,1 млрд рублей, расходы - 101,7 млрд рублей, дефицит - 14,6 млрд рублей. Тогда губернатор Василий Анохин назвал это "исторической вехой для Смоленской области".