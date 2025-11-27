Лукашенко заявил, что Белоруссия согласованно с РФ отправляла топливо Киргизии

Белорусский президент уточнил, что это была часть продукции, предназначавшейся для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по согласованию с Москвой направил часть топлива, предназначавшегося для России, в Киргизию.

"Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода (работающие в Белоруссии НПЗ - прим. ТАСС), но кыргызы попросили помочь: "Нет топлива!" - приводит слова президента агентство БелТА.

"Мы откликнулись, договорились с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным] оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения", - пояснил Лукашенко.