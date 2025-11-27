Количество покупок электроники в ноябрьские распродажи снизилось на 12-13%

Аналитический центр "Чек индекс" подсчитал, что в этот период россияне также реже покупали одежду и обувь, а также парфюмерию и косметику

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество покупок электроники, одежды и косметики в ноябре 2025 года в период ноябрьских распродаж без учета "черной пятницы" снизилось на 12-13% по сравнению с показателем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", с которыми ознакомился ТАСС.

"Электроника и бытовая техника - медианная цена 10 606 рублей, на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок - ниже на 13% в сравнении год к году. Одежда/обувь - медианная цена 3 685 рублей, на 4% выше уровня прошлого года. Число покупок - ниже на 12% в сравнении год к году. Парфюмерия и косметика - медианная цена 5 768 рублей, на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок - ниже на 13% в сравнении год к году", - говорится в тексте.

Кроме того, продажи детских товаров с 1 по 25 ноября 2025 года сократились на 14% год к году. Медианная цена составила 3 354 рубля, что на 6% выше уровня 2024 года.

При этом число покупок выросло в категории музыкальных инструментов - на 18% по сравнению с прошлым годом. Продажи посуды (набор) увеличились на 9%, ветеринарных услуг и клиник - на 20%, тренингов и образовательных услуг - на 12%, центров развлечений - на 11%, салонов красоты - на 8%, говорится в сообщении.

По словам экспертов, несмотря на снижение в октябре числа покупок россиян по топ-категориям распродаж (электроника, одежда, товары для дома) на 15-17% в преддверии ноябрьских скидок, акции к дню 11.11 не принесли реализации отложенного спроса. Динамика продаж по основным сегментам торговли осталась отрицательной. Рост демонстрировали лишь ряд нишевых групп товаров, а также сектор товаров для дома за счет более весомых скидок.

В то же время подъем продаж наблюдался в сфере развлечений, трат "на себя" и домашних питомцев. "Такая ситуация фиксируется не первый год, как результат более активного проникновения акционных механик в сферу услуг в целом, где ранее распродажи охватывали лишь небольшую часть рынка", - говорится в тексте. При сохранении текущих тенденций, в период "черной пятницы" (стартует 28 ноября) лидерами роста продаж станут сегменты сферы услуг, а в товарных категориях будет снижение объема покупок. "Это касается прежде всего офлайн-торговли. Сектор онлайн-покупок в более выигрышной ситуации", - заметили аналитики.