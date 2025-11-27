Бюджет Тульской области на 2026 год приняли с доходами в 155,6 млрд рублей

Дефицит прогнозируют в объеме около 11,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы на очередном заседании в четверг в первом чтении приняли бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы в следующем году прогнозируются в объеме 155,6 млрд рублей, что почти на 4,3 млрд рублей больше, чем в 2025 году, сообщила пресс-служба облдумы.

"Доходы бюджета области на 2026 год прогнозируются в объеме 155 693,1 млн рублей. <...> Расходы на 2026 год запланированы в объеме 167 585,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дефицит прогнозируется в объеме около 11,8 млрд рублей или 7,6% от доходов. В декабре 2024 года облдума утвердила бюджет на 2025 год с доходами в размере 139,4 млрд рублей, расходами - в 146,4 млрд. В ноябре 2025 года в закон о бюджете внесли изменения, доходы на текущий год утвердили в размере 151,3 млрд рублей, расходы - 171,8 млрд.

Как и в предыдущие годы, бюджет остается социально ориентированным, на финансирование соответствующих отраслей и обязательств направят более 65% расходов. Так, в 2026 году заложены средства на реализацию программ поддержки сельских медработников и учителей. Выплаты предусмотрены и для сельских работников культуры, тренеров и сотрудников спортивных учреждений. "Конечно же, средства будут направляться и на развитие экономики, в том числе промышленности, сельского хозяйства, дорожного строительства", - приводит пресс-служба слова председатель комитета облдумы по экономической политике и финансам Галины Алешиной.