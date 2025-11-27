ЦБ: объем вложений в инструменты с цифровыми валютами не создает рисков

Совокупные вложения составляют около 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совокупные вложения граждан в российские инструменты, связанные с цифровыми валютами, составляют около 3,7 млрд рублей и не несут системных рисков, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"По сравнению с предыдущими двумя кварталами в отчетный период, по данным сервиса "Прозрачный блокчейн", объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок снизился на 28%, до 83,4 млн посещений. Активность россиян на криптовалютных биржах, выраженная в виде потоков криптоактивов (биткойна, эфира, USDT (ERC-20), USTC, USDT (TRC-20), снизилась на 18%", - отмечает ЦБ.