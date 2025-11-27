Принцип "деньги в обмен на право собственности" предложили для жилья в рассрочку

ЦБ полагает, что такой механизм в полной мере будет способствовать защите интересов как покупателей, так и продавцов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России считает необходимым доработать законодательство в сфере жилищного строительства для минимизации недобросовестных практик со стороны застройщиков и закрепить принцип "деньги в обмен на право собственности" при продаже жилья в рассрочку. Это следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"Для защиты прав покупателей и минимизации недобросовестных практик со стороны застройщиков Банк России считает необходимым доработать законодательство в сфере жилищного строительства, в частности отношений по продаже юридическими лицами объектов недвижимости физическим лицам с условием рассрочки платежа. В настоящий момент счета эскроу раскрываются в пользу застройщика после ввода дома в эксплуатацию, а для уже построенных объектов такие счета не предусмотрены законодательством. Чтобы минимизировать риски для физических лиц, целесообразно закрепить принцип "деньги в обмен на право собственности", - отмечает ЦБ.

Регулятор полагает, что такой механизм в полной мере будет способствовать защите интересов как покупателей, так и продавцов вне зависимости от способа приобретения жилья.

"Кроме того, представляется целесообразным договорные обязательства по рассрочке перевести в трехстороннюю плоскость с участием банков, в том числе в целях передачи информации о задолженности физических лиц в бюро кредитных историй", - указывает ЦБ.