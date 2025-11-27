Специалисты по безопасности не нашли уязвимостей в Max

Мессенджер провел соревнование по спорт-хакингу на конференции по практической безопасности

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Max провел соревнование по спорт-хакингу на конференции по практической безопасности. По итогам мероприятия в нем не обнаружили уязвимостей. Этим поделились представители Max.

Командное соревнование в формате CTF ("Захват флага") прошло на конференции ZeroNights. "Флаг" нужно было найти в уязвимом векторе на сервере.

"По итогам [мероприятия] уязвимостей в Max обнаружено не было", - сказали в пресс-службе.

В VK Bug Bounty вместе с тем решили поднять все выплаты за найденные в Max бреши. Максимально теперь можно получить 10 млн рублей.