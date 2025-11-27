ЦБ: деятельность бигтехов и их банков пока не несет системных рисков

Банк России будет мониторить этот сегмент

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Деятельность бигтехов и их дочерних банков пока не несет системных рисков, ЦБ будет мониторить этот сегмент, следует из Обзора финансовой стабильности Банка России.

"Пока деятельность бигтехов и их дочерних банков не несет системных рисков, но, по мере расширения их бизнеса и увеличения влияния в финансовом секторе, важно отслеживать следующие взаимосвязи. <...> В целях анализа финансовой стабильности планируется проводить регулярный мониторинг и комплексную оценку рисков крупных бигтехов. Для повышения их прозрачности Банк России совместно с ведомствами прорабатывает возможность получения необходимой информации для своевременного выявления рисков", - отмечается в обзоре.

ЦБ отмечает, что за последние пять лет торговый оборот маркетплейсов вырос более чем в 13 раз, до 8 трлн рублей, а их доля в обороте розничной торговли, по имеющимся оценкам, к началу 2025 г. составила около 14% и продолжит расти.