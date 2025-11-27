В Кузбассе Ростехнадзор приостановил добычу угля в пяти шахтах

В частности, приостановлены горные работы и переданы материалы в суд по шахте Ольжерасская-Новая, где отсутствовал разработанный и утвержденный в установленном порядке технический проект

Редакция сайта ТАСС

© Максим Киселев/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора ввело ограничения по добыче угля в пяти шахтах Кемеровской области. Всего было составлено 15 протоколов о приостановках, что на 8 больше, чем неделей ранее, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 24 ноября 2025 на ведение горных работ АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" за невыполнение требований проектных решений в части обеспечения проветривания горных выработок расчетным количеством воздуха. Решение суда - все работы на шахте (кроме работ по жизнеобеспечению) приостановлены на 90 суток", - написал Виль.

Также приостановлены горные работы и переданы материалы в суд по шахте Ольжерасская-Новая (ПАО "Южный Кузбасс"), где отсутствовал разработанный и утвержденный в установленном порядке технический проект. В лаве №44-4 шахтоуправления "Талдинское-Южное" приостановлены горные работы за пылевзрывоопасное состояние выработки, нарушение требований технической документации при производстве работ по проведению прогноза динамических явлений, несоблюдение требований документации по креплению сопряжения горной выработки. Здесь также приостановлена эксплуатация монорельсовых подвесных путей и дизельного локомотива, так как произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Кроме этого, приостановлена выемка угля в лаве №26-9 шахтоуправления им. А. Д. Рубана ПЕ шахта им. 7 Ноября-Новая ("СУЭК-Кузбасс") за эксплуатацию механизированного комплекса с нарушением требований промышленной безопасности, нарушение взрывобезопасности электрооборудования. Также здесь был легко травмирован работник. В лаве №421 шахты "Первомайская" (угольная компания "Северный Кузбасс") за невыполнение требований проектных решений в части комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты горной выработки, отсутствие свободного прохода.