Зампред ЦБ: Россия располагает достаточным объемом ликвидных активов

Ситуация с замороженными резервами ЦБ не повлияет на финансовую стабильность, заявил Филипп Габуния

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия располагает достаточным объемом ликвидных активов, ситуация с замороженными резервами ЦБ не повлияет на финансовую стабильность. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

"Я не буду спекулировать и рассуждать на тему каких-то решений, но могу сказать точно, что у нас достаточно ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, чтобы обеспечить выполнение наших функций. Поэтому финансовой стабильности ничего не угрожает", - отметил он.