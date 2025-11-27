Григоренко: для борьбы с мошенниками могут расширить применение биометрии

Вице-премьер РФ назвал лицо самым безопасным способом применения пароля

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Применение пароля в виде биометрии - самый безопасный способ защиты своих данных. Эта функция является добровольной, но правительство намерено на законодательном уровне расширить использование биометрии для борьбы с мошенничеством, указал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Он подчеркнул, что "главная цель мошенников в 99 случаях из 100 - украсть цифровой пароль, и потом уже через него совершить мошеннические действия".

"Удаленно украсть лицо невозможно, и это самый безопасный на сегодняшний день способ применения пароля - не числового пароля, а пароля в виде биометрии. Понятно, что это добровольно, но мы на законодательном уровне сейчас пробуем расширить использование биометрии в качестве инструмента борьбы с мошенничеством", - обратил внимание вице-премьер в комментарии телеканалу "Россия-1".