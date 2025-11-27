Мишустин: ненефтегазовые отрасли уже обеспечивают 3/4 доходов бюджета

По словам премьера, от сбалансированного роста экономики и замедления инфляции "зависит развитие экономики, расширение благосостояния граждан"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Отрасли, не связанные с добычей и переработкой углеводородов, обеспечивают уже свыше трех четвертей поступлений в бюджет, а их доходность выросла более чем на 13%. Такие данные привел на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин.

По его словам, от сбалансированного роста экономики и замедления инфляции "зависит развитие экономики, расширение благосостояния граждан и, конечно, выполнение всех социальных обязательств государства". "Финансирование всех этих направлений было поддержано значительным ростом ненефтегазовых доходов - свыше 13%", - поделился премьер.

"Такая прибавка сформирована промышленностью, сельским хозяйством, предприятиями сферы услуг, финансов и инноваций, - отметил Мишустин. - Доля их в общих доходах государства уже превысила три четверти, именно они составляют основу отечественной экономики, обеспечивают стабильность бюджета".