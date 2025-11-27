Лихачев: миру требуются новые формы ядерной генерации

Речь идет о том, что потребность в малой мощности исчисляется сотнями таких реакторов, отметил глава Росатома

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Миру требуются новые формы ядерной генерации, в том числе по малым реакторам АЭС, сказал журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мир требует новых форм, новых форм атомной генерации. Речь, конечно, идет о том, что потребность в малой мощности исчисляется сотнями таких реакторов других модификаций. [Реактор "Шельф"] - это 10-мегаваттное решение. Возможно, появятся реакторы в ближайшее время и микромощности до одного мегаватта", - сказал он.

Лихачев отметил, что у Росатома есть несколько типов малых ректоров.

"Наиболее коммерчески привлекательный - РИТМ-200. Он используется в ледоколах. Он используется в наземных решениях, таких, какие мы делаем в Якутии и Узбекистане, и используется в плавучих АЭС. Если мы сейчас просто суммируем, сколько реакторов изготовлено для ледоколов, плавучих, наземных, то можем сказать, что у нас налажено промышленное, конвейерное производство атомных реакторов. Но мы не будем на этом останавливаться", - сказал он.