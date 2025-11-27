Минтранс и ФНС будут обмениваться данными по средствам на госзакупки

Целью соглашения является повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств для закупок

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минтранс и Федеральная налоговая служба будут обмениваться данными об использовании средств, выделяемых на госзакупки. Об этом сообщили в Минтрансе.

"Министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров подписали соглашение об информационном взаимодействии. Оно позволит обмениваться информацией о финансово-хозяйственной деятельности компаний транспортного комплекса", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что целью соглашения является повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств для закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе.

"В рамках соглашения Минтранс сможет получать от ФНС общие аналитические данные о состоянии подрядных организаций, участвующих в реализации нацпроектов. Это позволит проводить всесторонний анализ надежности и добросовестности контрагентов, участвующих в выполнении госконтрактов", - сообщили в министерстве.

По данным Минтранса, на основе этой аналитики будут приниматься более обоснованные управленческие решения, в том числе касающиеся дальнейшей реализации транспортных объектов и эффективного освоения федерального бюджета.