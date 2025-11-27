Путин: Россия готова построить АЭС малой мощности в Киргизии

Только РФ осуществляет такие проекты, напомнил президент

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия готова реализовать проект строительства АЭС малой мощности в Киргизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Президент сказал, что, возможно, есть в планах "строительство атомных энергостанций малой мощности". Он напомнил, что Россия является единственной страной в мире, "которая осуществляет такие проекты".

Путин отметил, что отношения России и Киргизии развиваются в разных сферах, включая инвестиции, добычу полезных ископаемых и энергетику.

Он подчеркнул, что Киргизия получает все ресурсы из России "по минимальным ценам", а также "без взимания соответствующих ввозных таможенных пошлин". Это делает "наши товары на рынке" Киргизии "очень конкурентоспособными, мягко говоря", а также является "хорошим подспорьем для экономики" республики. "Это и нефть, и газ", однако "этим мы не ограничиваемся", сказал глава государства.