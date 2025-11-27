В Госсовете рассмотрят внедрение единого норматива техподключения спортобъектов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Возможность введения единого норматива на технологические подключения к инженерным сетям при строительстве социальных объектов, в частности, спортивных, рассмотрят в рамках работы комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт". Об этом сообщил председатель профильной комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"В комиссию <…> поступило предложение, оно очень сложное. Это установление некоего единого норматива на технологические подключения к инженерным сетям в реализации проектов по созданию социальных объектов, в частности, объектов спорта. <…> Вопрос-то, на самом деле, довольно сложный, так как мы понимаем, что если устанавливать единый норматив, стоимость реального технологического присоединения выше этого норматива, то кто-то должен компенсировать стоимость. <…> Это, в любом случае, бюджет, в данном случае федеральный, и откуда-то нужно эти средства найти. Поэтому давайте мы в такой аккуратной проработке возьмем этот вопрос", - сказал он.

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков, в свою очередь, отметил, что проблема техподключения является актуальной для регионов в части строительства спортивных объектов. "Руководители сетевых компаний, энергетики, газовики, они идут навстречу, но если будет единый какой-то норматив, то им будет легче это решать", - сказал он.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло также поддержал это предложение, подчеркнув, что в регионе такие вопросы в основном решаются "вручную". "Это основа для инвесторов для изначальной проработки проекта, потому что, понятно, что, когда делают запросы в ресурсоснабжающие организации, когда у них еще нет участка для расчета проекта, конечно, это сложно. <…> Если будет норматив, это, конечно, упростит намного процесс и скорость принятия решений инвесторов на строительство объекта", - сказал он.