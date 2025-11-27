Бюджет Рязанской области приняли в первом чтении с дефицитом 4,5 млрд рублей

Доходы на 2026 год запланированы в объеме 120,6 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Рязанская областная Дума приняла в первом чтении приняла бюджет на 2026 год с дефицитом 4,5 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств и предусматривает средства для дальнейшего развития региона.

"Доходы на 2026 год запланированы в объеме 120,6 млрд рублей, на 2027 год - 117,6 млрд рублей, на 2028 год - 117,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета сформированы в размере 125,1 млрд рублей, 121 млрд рублей и 120,9 млрд рублей соответственно. Дефицит областной казны на 2026 год предусмотрен в объеме 4,5 млрд рублей (5,4% к собственным доходам областного бюджета), в 2027 году - 3,4 млрд рублей (3,9%), в 2028 году - 3,0 млрд рублей (3,2%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджет на трехлетний период полностью отвечает принципу долгосрочной устойчивости и сбалансированности, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств и предусматривает средства для дальнейшего развития региона. "Финансирование дефицита планируется за счет казначейских инфраструктурных кредитов, которые уже распределены регионам. На 2026 год для нашей области это 115 млн рублей, на 2027 год - 413 млн рублей. Также будут использованы остатки средств на счете областного бюджета на начало 2026 года в размере 3,7 млрд рублей", - пояснила глава министерства финансов Рязанской области Марина Наумова.

По ее словам, расходы областного бюджета формировались в соответствии с ключевыми приоритетами: выполнение социальных обязательств перед жителями, социальная поддержка участников специальной военной операции и их семей, достижение национальных целей, определенных Президентом РФ. Всего на социальные выплаты жителям области только в 2026 году предлагается направить почти 19 млрд рублей, при этом по всем видам финансовой помощи предусмотрена индексация на уровне инфляции.