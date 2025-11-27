Россия может удвоить потенциал зернового экспорта путем формирования новой структуры рынка

Профессор НИУ ВШЭ Алексей Иванов отметил, что для эффективной борьбы с глобальными трейдерами РФ необходимо сотрудничество стран по линии БРИКС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия способна удвоить экспорт зерна, но для этого стране необходимо сформировать новую структуры рынка и побороть власть глобальных трейдеров. Об этом в ходе 4-го Форума по цифровой конкуренции БРИКС+ в Рио-де-Жанейро сообщил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, профессор НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

"Если бы структура мирового рынка зерна была бы более конкурентна и организована на более транспарентных принципах, Россия могла бы существенно увеличить объемы своего экспорта, в два раза или более", - рассказал Иванов.

По словам эксперта, в настоящее время вся архитектура мирового рынка зерна строится на работе крупнейших трейдеров сельскохозяйственной продукции, так называемой группы ABCD+, поскольку государства, по сути, передают ответственность за обеспечение глобальной продовольственной безопасности частным корпорациям. Таким образом, крупные трейдеры способны манипулятивно управлять ценообразованием на зерно в мировом масштабе. Волатильность цен очень бьет по российскому зерновому экспорту, а глобальные трейдеры, наоборот, зарабатывают на таких скачках цен, занимаясь спекулятивными финансовыми операциями. Кроме того, они опираются на широкую сеть логистической инфраструктуры с доступом к основным торговым путям и контролем над ключевыми точками поставки зерна и тесно взаимодействуют друг с другом.

Иванов подчеркнул, что российские зерновые дилеры на сегодняшний день усилили свои позиции на внутреннем рынке, но в глобальном масштабе это усиление никак не проявляется. "Наша пшеница отгружается в крупных портах торговым посредникам, и дальше российский бизнес уже не контролирует передвижение товара, ее дальнейший путь", - отметил эксперт.

Новая логика работы с мировым рынком

Иванов добавил, что для выхода на международную арену российскому агропромышленному комплексу необходимо сформировать новую логику работы с мировым рынком, опираясь на антимонопольные принципы. Это приведет к росту российского зернового экспорта.

Для эффективной борьбы с глобальными трейдерами России необходимо сотрудничество стран по линии БРИКС, отметил эксперт. По его словам, вариантами решения могут быть как согласованные регуляторные меры со стороны антимонопольных агентств стран БРИКС, так и создание альтернативных рыночных структур - например, зерновой биржи БРИКС.

"Необходимо объединить усилия стран БРИКС, чтобы "подвинуть" зерновые монополии или системно переформатировать рынок. В клуб БРИКС как раз входят и крупнейшие экспортеры, и импортеры зерна, и все мы заинтересованы в пересмотре глобальной структуры рынка", - заключил Иванов.

Эксперт опирался на выводы доклада Международного центра конкурентного права и политики БРИКС "От фермы к фьючерсам: конкуренция, финансиализация и цифровизация в глобальных цепочках создания стоимости зерна", который был подготовлен в рамках экспертной поддержки рабочей группы БРИКС по исследованию вопросов конкуренции на продовольственных рынках.